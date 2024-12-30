Kayıp gençten kahreden haber! 20 gün sonra korkunç şekilde bulundu

30 Aralık 2024 11:26 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 11:29

İstanbul'da kaybolan 22 yaşındaki İsmail Irmak'tan günler sonra kahreden haber geldi. Genç adamın cansız bedeni 120 metre yükseklikteki uçurumda bulundu

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İstanbul​'da yaşayan 22 yaşındaki İsmail Irmak bir anda ortalıktan kayboldu. Irmak'ın hayatından endişelenen ailesi polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Günler geçmesine rağmen Irmak'tan bir haber alınamadı. Yapılan arama çalışmaları sonrası acı haber geldi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İsmail Irmak'ın Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde taş ocaklarında olabileceği değerlendirildi. Ve çalışmalar bu yönde sürdü. Yapılan çalışmalarda Irmak'tan kötü haber geldi. Irmak'ın cansız bedeni yaklaşık 120 metre yükseklikteki uçurumda bulundu. Gencin cesedinin uçurumdan çıkarılması için çalışma başlatıldı.