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Kayıp gençten kahreden haber! 20 gün sonra korkunç şekilde bulundu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Aralık 2024 11:26 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 11:29
Kayıp gençten kahreden haber! 20 gün sonra korkunç şekilde bulundu

İstanbul'da kaybolan 22 yaşındaki İsmail Irmak'tan günler sonra kahreden haber geldi. Genç adamın cansız bedeni 120 metre yükseklikteki uçurumda bulundu

İstanbul​'da yaşayan 22 yaşındaki İsmail Irmak bir anda ortalıktan kayboldu. Irmak'ın hayatından endişelenen ailesi polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Günler geçmesine rağmen Irmak'tan bir haber alınamadı. Yapılan arama çalışmaları sonrası acı haber geldi. Kayıp gençten kahreden haber! 20 gün sonra uçurumda bulundu - 1. Resim

CANSIZ BEDENİ BULUNDU 

İsmail Irmak'ın Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde taş ocaklarında olabileceği değerlendirildi. Ve çalışmalar bu yönde sürdü. Yapılan çalışmalarda Irmak'tan kötü haber geldi. Irmak'ın cansız bedeni yaklaşık 120 metre yükseklikteki uçurumda bulundu. Gencin cesedinin uçurumdan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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