Kayıp Halil İbrahim’den umutlandıran haber! Görgü tanığı açıkladı, anne ağladı: Kesinlikle gördüm

05 Ekim 2024 14:10 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 15:17

İnşaat işçisi kayıp Halil İbrahim Öksüz için arama çalışmaları sürüyor. TGRT Haber Haberin İçinden programına bağlanan bir görgü tanığı Halil İbrahim'i gördüğünü belirtti. Halil İbrahim'in annesi gözyaşlarına boğuldu.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde sosyal medya uygulamasında grup oluşturarak helallik isteyen inşaat işçisi Halil İbrahim Öksüz ortadan kaybolmuştu. 'Mezarımı yaptırmayın. Hakkınızı helal edin' notu bırakan Öksüz'ün ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Öksüz'ü bulmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

14 gündür haber alınamayan Öksüz'ün bulunması için bugüne kadar yapılan aramalardan sonuç elde edilemedi. Halil İbrahim Öksüz'ün annesi Özlem Öksüz'ün Kumluca'da, babasının ise Antalya'da ikamet ettiği öğrenildi.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

TGRT Haber Haberin İçinden programında Halil İbrahim Öksüz için önemli görüşmeler ve araştırmalar devam ediyor. Canlı yayınına bağlanan hasta bakıcı Melek Hanım Halil İbrahim'i kesinlikle gördüğünü, yanında bir kişi daha olduğunu söyledi.

OTOSTOP ÇEKİYORLARDI

Melek Hanım, ''Kolunda dövmesi var. Çok benziyordu. Yüzü biraz esmerdi. Bence bunlar Manavgat’a gidiyorlardı. Bunlar otostop çekiyorlardı. Otobüs değil de kamyonlara el kaldırıyorlardı. Jandarma trafiği görünce durağın arkasına saklandılar.'' dedi.