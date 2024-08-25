Kayıp matematik öğretmeni bulundu! Cinayet kredi kartı detayıyla çözüldü

25 Ağustos 2024 20:04 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 20:28

25.08.2024 20:06Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'ndeki evinden 19 Ağustos'a ayrılan 47 yaşında ve iki çocuk annesi matematik öğretmeni Devrim Emir'den 6 gündür haber alınamıyordu. Yakınlarının polise haber vermesi sonrası yapılan takipte Emir'den acı haber geldi. Emir'in cesedi yazlık evde çıktı.

Ayaş Yemişkumu Mahallesi Sebaste Caddesi'nde yaşanan olayda yazlık dairede kötü kokunun fark edilmesiyle komşular şikayetçi oldu. Çilingir çağrılmasıyla daire kapısı kırıldı ve içeride Demir'in cansız bedeni bulundu. Kadının 5-6 gün önce bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Emir'in erkek arkadaşı M.O'nun da günlerdir şüpheli konumda ve arandığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde kadının arandığı günlerde Emir'in kredi kartından M.O'nun nakit para çekerek alışveriş yaptığı belirlendi. M.O üzerinde şüpheler güçlenirken arama başlatıldı.

Olay yerine gelen aile avukatlarından Erol Bediz, şüphelilerin araştırıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.