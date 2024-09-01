Kayıp Narin Güran olayında yeni detaylar! Amca Salim Güran gözaltında: "Nereye götürüldüğü hakkında bazı iddialar var"

01 Eylül 2024 11:55 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 12:37

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha eve dönmedi. 11 gündür kayıp olan Narin, ekipler tarafından her yerde aranırken yeni detaylar da gelmeye devam ediyor.

TÜM MESAJLARI VE ARAMALARI SİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Son olarak köyün muhtarı olan amcası Salim Güran gözaltına alındı, arabasında yapılan DNA taramasında Narin'in izine rastlandı. Gözaltında yapılan araştırmada ayrıca, amca Salim Güran'ın Narin'in kaybından sonra tüm telefon arama kayıtlarını ve mesajlaşmalarını sildiği ortaya çıktı.

Salim Güran'ın telefonundaki tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edildi.

Aile bireyleri çapraz sorguya alınırken soruşturma daha da derinleşti.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

33 BİN KİŞİ SORGULANDI