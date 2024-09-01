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Kayıp Narin Güran olayında yeni detaylar! Amca Salim Güran gözaltında: "Nereye götürüldüğü hakkında bazı iddialar var"

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
01 Eylül 2024 11:55 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 12:37
Kayıp Narin Güran olayında yeni detaylar! Amca Salim Güran gözaltında: &quot;Nereye götürüldüğü hakkında bazı iddialar var&quot;

Diyarbakır'da 11 gün önce kaybolan Narin Güran günlerdir her yerde aranıyor. Son olarak amca Salim Güran gözaltına alınmış ve Narin kaybolduktan sonra telefonundaki mesajları ve aramaları sildiği ortaya çıkmıştı. Türkiye Narin olayına kilitlenmişken yeni detaylar ortaya çıktı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha eve dönmedi. 11 gündür kayıp olan Narin, ekipler tarafından her yerde aranırken yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. 

TÜM MESAJLARI VE ARAMALARI SİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI 

Son olarak köyün muhtarı olan amcası Salim Güran gözaltına alındı, arabasında yapılan DNA taramasında Narin'in izine rastlandı. Gözaltında yapılan araştırmada ayrıca, amca Salim Güran'ın Narin'in kaybından sonra tüm telefon arama kayıtlarını ve mesajlaşmalarını sildiği ortaya çıktı. 

Salim Güran'ın telefonundaki tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edildi. 

Aile bireyleri çapraz sorguya alınırken soruşturma daha da derinleşti. Kayıp Narin Güran olayında yeni detaylar! Amca Salim Güran gözaltında: "Nereye götürüldüğü hakkında bazı iddialar var" - 1. Resim

EKİPLER SEFERBER OLDU

Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.Kayıp Narin Güran olayında yeni detaylar! Amca Salim Güran gözaltında: "Nereye götürüldüğü hakkında bazı iddialar var" - 2. Resim

33 BİN KİŞİ SORGULANDI

Öte yandan Sözcü TV'de yer alan habere göre, Narin'in bulunması için şu ana kadar 33 bin kişinin sorgulandığı bilgisi öğrenildi.

Savcılıktan gelen yeni talimat üzerine Narin'in ailesinin ise çapraz sorguda olduğu biliniyor.Kayıp Narin Güran olayında yeni detaylar! Amca Salim Güran gözaltında: "Nereye götürüldüğü hakkında bazı iddialar var" - 3. Resim

"NEREYE GÖTÜRDÜĞÜYLE İLGİLİ BAZI İDDİALAR VAR"

Gazeteci Ferit Demir ise, "Soruşturma amca Salim Güran'ın üzerine yoğunlaşmış durumda. Aracındaki DNA izleri Narin'inkilerle örtüşmüştü. Soruşturmanın seyri bugün netleşecek. Amcanın telefondaki mesajları sildiği öğrenilmişti. Bunun dışında Narin'in tam kaybolduğu sırada amcanın köyden aracıyla uzaklaştığını görenler olmuştu ve telefonun o sırada kapalı olduğu teknik çalışmalarda ortaya çıktı. Narin'in ne olduğu nereye götürüldüğüyle ilgili bazı iddialar var. Onları şimdilik söylemeyelim. Narin'in araçta götürüldüğü iddiaları söyleniyor. Elimizde kanıt olmadığı için onları söyleyemiyoruz. Bugün yeni gözaltıların olabileceği belirtiliyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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