Kayıp Narin ile ilgili Haluk Levent'ten dikkat çeken paylaşım! Ağabey ve amca detayı gündem oldu

29 Ağustos 2024 09:13 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 09:37

Onlar da Narin gibi kaybolmuşlardı! İki çocuktan yıllardır tek iz yok

Onlar da Narin gibi kaybolmuşlardı! İki çocuktan yıllardır tek iz yok

Kayıp Narin bulundu mu? Gözaltına alınan şüphelide diş izi detayı: Kendini bakın nasıl savundu

Kayıp Narin bulundu mu? Gözaltına alınan şüphelide diş izi detayı: Kendini bakın nasıl savundu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta gittiği Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'dan bir daha haber alınamadı. Ekiplerin 9 gündür her yerde aradığı kayıp Narin'den tek bir iz bulunamazken, Tümgeneral Selçuk Yıldırım'ın "sona gelindi" diyerek ellerinde çok önemli deliller olduğunu bildirdi.

Gözaltına alınan kişinin Narin'in ağabeyi 18 yaşındaki E.G. olduğu ortaya çıktı. Ağabeyin kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için şüphelinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

Soruşturma devam ederken AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Levent'in gözaltına alınan ağabey ve amca hakkında yaptığı paylaşım gündem oldu.

"AİLE VE AMCA İLİŞKİLERİ BİRAZ KARIŞIK"

Levent yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Abisinin kolunda ısırık izleri çıktı. “Kendim kendimi ısırdım” dedi. Konu adli tıp’a intikal etti. Sonuç bekleniyor. Aile ve amca ilişkileri biraz karışık. Yetkililer bu özel durumu da araştırıyorlar. Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler mevcut."