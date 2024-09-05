Kayıp Narin ile ilgili korkunç 'battaniye' ifadesi: Baygın ya da boğulmuştu!

05 Eylül 2024 08:51 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 10:02

Türkiye'nin 2 haftadır canlı bulunması için dua ettiği kayıp Narin olayında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada ifadesi alınan benzin istasyonu çalışanı, minik Narin'i arabanın ön koltuğunda baygın ya da boğulmuş vaziyette gördüğünü belirterek tüyler ürperten battaniye detayını paylaştı.

Narin Güran'ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi anlattı! "Hepsini bu sebeple yaptım"

Narin Güran'ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi anlattı! "Hepsini bu sebeple yaptım"

Türkiye yaklaşık 15 gündür Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’ne bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran’ı (8) ile yatıp kalkıyor. Arama çalışmaları sürerken soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca Salim Güran (46) ile ilgili bir görgü tanığının verdiği ifade endişe verdi.

"BAYGIN YA DA BOĞULMUŞTU!"

Halk TV'de yer alan habere göre Narin'in kaybolmasının ardından benzin istasyonunda çalışan Murat Çınar Çatalca, jandarmaya giderek ifade verdi. Narin'i son olarak köy muhtarı da olan amcası Salim Güran'ın aracında gördüğünü belirten Çatalca'nın "Narin ya baygın ya da Salim elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı" dediği iddia edildi. Amca Güran'ın bunun üzerine mahkeme tarafından, “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarıyla tutuklandığı ifade edildi.

AVUKATI İTİRAZ ETTİ

Salim Güran’ın avukatı Seda Toğrul, tutuklama kararı sonrası mahkemeye yaptığı itirazda Güran’ın aracındaki DNA örneği ve silinen telefon yazışmalarının tutuklanma için yeterli delil olmadığını savunmuştu. Toğrul, müvekkilinin tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu iddia etmişti.