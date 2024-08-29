Kayıp Narin soruşturmasında sıcak gelişme: Kolunda ısırık izi olan şüpheli ağabeyi çıktı

29 Ağustos 2024 01:55 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 02:23

Onlar da Narin gibi kaybolmuşlardı! İki çocuktan yıllardır tek iz yok

Onlar da Narin gibi kaybolmuşlardı! İki çocuktan yıllardır tek iz yok

Kayıp Narin bulundu mu? Gözaltına alınan şüphelide diş izi detayı: Kendini bakın nasıl savundu

Kayıp Narin bulundu mu? Gözaltına alınan şüphelide diş izi detayı: Kendini bakın nasıl savundu

Türkiye 21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına kilitlendi. Narin'i arama çalışmalarının 8'inci gününde 1 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalar sürerken, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ AĞABEYİ ÇIKTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin kayıp kızın ağabeyi E.G. (18) olduğu ortaya çıktı. Kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için şüphelinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

ANNEDEN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Katıldığı canlı yayında soruları cevaplayan anne Yüksel Güran, "Bizden şüphelenirler diye söylemedim, ilk kez anlatıyorum. Askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı Narin'in kaybolduğu saatlerde evin arka tarafında tütün içiyor ve bir köpeğe zarar veriyorlar. 'Yapmayın, günahtır' dedim" ifadelerini kullandı. Güran'ın sözleri sonrası yayın jandarmanın aileyi ifadeye çağırdığı belirtilerek kesildi.

"SONUCA ÇOK YAKLAŞTIK"

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, "Dakika dakika her şeyi kayıt altına aldık. Kızımızı sağ salim bulacağız. Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var bulacağız." açıklamasında bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde yaşıyordu. Çarşamba günü Kur'an kursuna gitmek için evden çıkan küçük kız, bir daha geri dönmedi.

Ailenin kayıp ihbarıyla birlikte arama çalışması başlatıldı. Bölgede bir terlik bulundu, ancak terliğin numarası küçük kızın ayak numarasıyla eşleşmedi.

Çalışmalar kapsamında, mahalledeki evler ve köye giriş-çıkış yapan araçlar arandı. Şimdiye kadar toplamda 9 bin 300 araç kontrol edildi. Bölgedeki sulama kanalının su seviyesi düşürüldü. Mahalleden başlayarak 20 kilometrelik kanal boyunca arama yapıldı.

Arama tarama faaliyetlerinde Narin'in yaşadığı evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan taş üzerinde kurumuş kan izlerine rastlandı. Ancak, kan lekesinin mahalle sakinlerinden bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği tespit edildi.

Küçük kızın son görüntülerinde, 4 arkadaşıyla birlikte yürüdüğü görüldü. Çalışmalar, mısır tarlası olan bölgede yoğunlaştırıldı. Kızlarının kaçırılmasından şüphelenen ailenin endişeli bekleyişi sürüyor.