Kayıp Narin'in arkadaşlarından yürek yakan sözler! Yerine kimseyi oturtmuyorlar

05 Eylül 2024 17:04 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 17:31

Diyarbakır'da 16 gün önce kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken uzmanlar, mahalleli ve okul arkadaşlarına psikososyal destekte bulunuyor. Seanslarda ise çocukların Narin için söylediği sözler ise yürek yaktı.

Kayıp Narin ile ilgili korkunç 'battaniye' ifadesi: Baygın ya da boğulmuştu!

Kayıp Narin ile ilgili korkunç 'battaniye' ifadesi: Baygın ya da boğulmuştu!

Narin Güran'ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi anlattı! "Hepsini bu sebeple yaptım"

Narin Güran'ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi anlattı! "Hepsini bu sebeple yaptım"

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran 16 gündür her yerde aranıyor. Arama çalışmaları aralıksız sürerken amca Salim Güran'ın arabasında Narin'e ait DNA bulundu. İncelemelerin derinleştiği olayda, amcanın olaydan hemen sonra arama ve mesaj kayıtlarını özel bir uygulama ile sildiği ortaya çıktı.

Köyde umutlu bekleyiş sürerken Narin'in kaybından etkilenen arkadaşları için de Psikososyal Destek ekibi çocuklarla tek tek ilgileniyor.

"EN AZ ZARARLA ATLATMALARI İÇİN ÇALIŞILIYOR"

Diyarbakır Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde Şube Müdürü Zeynep Akkar Deniz, çocukların kendilerini güvende hissetmediğini ifade etti.

Burada uzman ekipleriyle birlikte ilk günden beri çalıştıklarını aktaran Deniz, “Psikososyal destek ekibimiz bir klinik psikologdan, psikolojik danışmandan ve sosyal çalışmacılardan oluşmakta. Bu arkadaşlarımız çocuklara yönelik grup çalışmaları, etkinlikler yapıyorlar. Bu etkinliklerde çocukların en az zararla bu süreci atlatmaları için çalışıyorlar” dedi.

"ÇOK HASSAS BİR KONU"

Ekiple burada tüm hanelere duyurular yaptıklarını kaydeden Deniz, “Sadece çocuklar için değil, yetişkinler içinde talep ettiklerinde bireysel görüşmeler yapabiliyoruz. Çok hassas bir konu. Çocuklar ile yaptığımız çalışmalarda, etkinliklerde ağırlıklı olarak kendilerini güvende hissetmelerine yönelik etkinlikler yapıyoruz.

Bu çalışmalarımızda mümkün oldukça çocukların sağlıklı bir şekilde eğitim-öğretime başlamalarını istiyoruz. Çalışmalarımızı köyün okulunda gerçekleştiriyoruz. Haftaya okullar açılıyor, okullar açıldıktan sonra milli eğitim ile koordineli bir şekilde psikososyal destek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"BURASI NARİN'İN YERİ"

“Çocuklar, Narin'in yokluğunu hissediyorlar” diyen Deniz, “Atölye çalışmalarında ‘burası Narin'in yeri, o gelince o burada olsun' dedikleri oluyor. Çocuklar arkadaşlarını özlüyorlar, istiyorlar. Bizde bu süreçte mümkün oldukça çocuklara psikolojik olarak destek sunmaya ve onların bu süreci daha kolay atlatmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çocukların kaygıları var. Kendilerini güvende hissetme ile ilgili sorunlar var. Bizde yaptığımız çalışmalarda bu kaygıları en aza indirmeye yönelik” ifadelerini kullandı.