Kayıp sağlık çalışanından acı haber geldi: Vurulmuş halde bulundu

16 Eylül 2024 02:58 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 03:13

Karaman'da kayıp ihbarı yapılan sağlık çalışanı Şahin Caner'den acı haber geldi. Aracın içerisinde cansız halde bulunan adamı gören yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Karaman’da Yunus Mahallesi Dereköy yolu üzerinde kayıp sağlık çalışanı​ Şahin Caner vurulmuş halde bulundu. 37 yaşındaki Caner'in aracın en son görüldüğü yeri tespit eden ekipler cansız bedeniyle karşılaştı. Cesedi çalıştığı hastanenin morgunda ulaşıldı.

Kendisinden haber alınamayan Caner için yakınları kayıp ihbarında bulunmuştu. Ekipler aracın Dereköy yolu üzerinde park halinde olduğunu tespit etmesi üzerine şahsı aracının içerinde hareketsiz durumda gördü.

TEK KURŞUNLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Otomobilde hareketsiz halde duran şahsa müdahale etmek için aracın camı itfaiye gelmeden kırılarak kapıları açıldı. Sağlık ekibi araç içerisinde silahla kalbinden tek kurşunla vurulmuş halde olan Caner’in hayatını kaybettiğini belirledi. Haber alarak olay yerine gelen Caner’in yakınları ise ağlayarak gözyaşı döktü. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Caner’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere görev yaptığı hastanenin morguna kaldırıldı. Karaman​ Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde görev yaptığı öğrenilen Şahin Caner’in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.