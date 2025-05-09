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 | Selahattin Demirel

Kayıp şehit Ayşe Ramadan'ın naaşı 51 yıl sonra bulunarak KKTC'de defnedildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait bölgede yapılan kazılarda naaşı bulunan şehit Ayşe Ramadan'ın kalıntıları, 51 yıl sonra KKTC'de askeri törenle toprağa verildi.

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Kayıp şehit Ayşe Ramadan'ın naaşı 51 yıl sonra bulunarak KKTC'de defnedildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 19:44
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 19:44

Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kontrolündeki Baf kentinde yapılan kazılar neticesinde bulunarak kimlik tespiti tamamlanan şehit Ayşe Ramadan'ın kalıntıları, 51 yıl sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Kayıp şehit Ayşe Ramadan'ın naaşı 51 yıl sonra bulunarak KKTC'de defnedildi

İsmail Sefa Camisinde kılınan cenaze namazının ardından şehit Ayşe Ramadan için Lefkoşa Türk Belediyesi Kabristanlığı Ortaköy Şehitliğinde askeri tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, KŞK'nin Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade, bazı milletvekilleri, şehit aileleri, muharip derneklerin temsilci ve üyeleri katıldı.

TATAR'DAN ŞEHİDİN AİLESİNE FOTOĞRAF VE BAYRAK TAKDİM EDİLDİ

Saygı duruşunda bulunulması ve askerlerin saygı için havaya atış yapmasıyla şehitliğe defnedilen Ramadan'ın ailesine, şehidin fotoğrafı ve tabutu örten KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti bayrakları, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından takdim edildi.

Kayıp şehit Ayşe Ramadan'ın naaşı 51 yıl sonra bulunarak KKTC'de defnedildi

Törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayarak, "Kıbrıs Türkü, bugünkü bağımsız ve onurlu yaşamını şehitlere borçludur." ifadelerini kullandı.

51 YILDIR KAYIPTI

Baf kentinde yaşayan Kıbrıs Türkü Ayşe Ramadan 25 yaşındayken 1974 yılında terör örgütü EOKA mensuplarınca şehit edildi.

Şehit edildiğinin bilinmesine rağmen 51 yıldır cenazesi bulanamayan Ayşe Ramadan'ın kalıntıları, Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yürütülen kazılarda bulunarak kimlik tespiti yapıldı.
Kimlik tespitinin ardından Ramadan'ın kalıntıları KKTC'ye getirildi.

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