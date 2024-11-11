Kaymakamlık duyurdu: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın

KAYMAKAMLIK UYARDI: YOLA ÇIKMAYIN!

Akşam saatlerinde şiddetlenen kar yağışı nedeniyle Bahçesaray Kaymakamlığı sürücüleri uyardı. Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Van-Bahçesaray il yolunda yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle görüş mesafesi çok düşük olduğundan zorunlu olmadıkça sürücülerin yola çıkmaması; çıkmaları durumunda can ve mal güvenliği açısından araçlarında zincir, takoz, çekme halatı bulundurması önemle rica olunur" denildi.

Öte yandan sabah başlayan ve belli aralıklarda devam eden kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Van’ın doğusunda Erek Dağı eteklerinde arıcılık yapanlar ise kara hazırlıksız yakalanarak, kovanları kar altına kaldı.