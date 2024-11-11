Kaymakamlık duyurdu: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
11 Kasım 2024 21:19 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 21:22
Van'ın Bahçesaray Kaymakamlığı, şiddetli kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle görüş mesafesinin oldukça düşük olduğunu belirterek, sürücülerin acil bir durum olmadıkça trafiğe çıkmamalarını konusunda uyardı.
Van merkezde sabah saatlerinde başlayan yağmur, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışına dönüştü. Van-Hakkari yolu üzerindeki 2225 metre yüksekliğindeki Kurubaş Geçidi ile aynı hattaki 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi ve Van-Bahçesaray yolu üzerindeki 3000 rakımlı Karabet Geçidi’nde kar yağışı yoğun olarak etkisini gösterdi.
KAYMAKAMLIK UYARDI: YOLA ÇIKMAYIN!
Akşam saatlerinde şiddetlenen kar yağışı nedeniyle Bahçesaray Kaymakamlığı sürücüleri uyardı. Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Van-Bahçesaray il yolunda yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle görüş mesafesi çok düşük olduğundan zorunlu olmadıkça sürücülerin yola çıkmaması; çıkmaları durumunda can ve mal güvenliği açısından araçlarında zincir, takoz, çekme halatı bulundurması önemle rica olunur" denildi.
Öte yandan sabah başlayan ve belli aralıklarda devam eden kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Van’ın doğusunda Erek Dağı eteklerinde arıcılık yapanlar ise kara hazırlıksız yakalanarak, kovanları kar altına kaldı.
Kaynak: tgrthaber.com