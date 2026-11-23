Tarih araştırmacısı Nezir Ötegen, keşfin jeolojik miras açısından da önemli olduğunu belirterek yapının koruma altına alınması için yetkililere başvuruda bulundu.

KAYSERİ'DE MANTAR MEZAR BULUNDU

Develi ilçesinde yaşayan tarih araştırmacısı Nezir Ötegen, Gümüşören Barajı çevresi ve Zamantı Irmağı hattında gerçekleştirdiği saha incelemeleri sırasında dikkat çekici bir tarihi yapıyla karşılaştı. Rüzgarın taşıdığı kum ve çakıl tanelerinin kayaların alt kısımlarını aşındırmasıyla oluşan mantar kaya üzerinde, kapağı açılmış bir tekne mezar tespit edildi.

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezarın tescillenmesi ve akademik olarak incelenmesi amacıyla ilgili kurumlara başvuru yapıldı.

Kayseri mezar keşfi tarihi miras açısından önem taşıyor

Keşfin yapıldığı bölgenin geçmişte Hitit ve Roma dönemlerinde önemli yerleşim alanlarından biri olduğunu belirten Nezir Ötegen, Gümüşören Barajı çevresinin tarihi yapılar bakımından zengin olduğunu söyledi.

Hüseyinli ve Yenice mahalleleri civarında, yaklaşık 1297 metre rakımda bulunan bölgede Fraktin Kaya Anıtı, Çinçin Mağaraları, Direkli Mağara ve çeşitli tarihi yerleşim alanları bulunuyor.

Ötegen, Roma döneminde mezarların ırmak kenarlarına ve insanların görebileceği yüksek noktalara yapılmasının yaygın bir gelenek olduğunu belirterek mantar kayanın üzerindeki mezarın da bu anlayışla inşa edilmiş olabileceğini ifade etti.

Mantar kaya üzerindeki mezar araştırılacak

Dünyanın farklı bölgelerinde mantar şeklinde kayalara rastlandığını ancak bu tür bir jeolojik oluşumun üzerinde mezar bulunmasının keşfi farklı kıldığını belirten Ötegen, "Jeolojik miras literatürüne yeni bir şey kazandırdığımızı düşünüyoruz" dedi.

Mezarın yaklaşık 2 bin yıl öncesine, Roma dönemine tarihlendirildiğini değerlendiren Ötegen, mantar kayanın oluşumunun ise çok daha eski çağlara uzandığını ifade etti.

Yapının üzerindeki mezar kapağının açılmış olduğunu belirten araştırmacı, öncelikle tekne mezarın, ardından mantar kayanın bilimsel yöntemlerle incelenmesi gerektiğini vurguladı.