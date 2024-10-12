Kayseri'de 17 ekip ile Narko-Kom operasyonu: 70 bin dal makaron ele geçirildi

12 Ekim 2024 09:46 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 09:46

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde polis ekipleri geniş çaplı operasyon için harekete geçti. 17 ekiple düzenlenen Narko-Kom operasyonunda 70 bin 600 dal makaron ele geçirildi, 3 kişiye işlem yapıldı.

Organize suçlar​ ve terör operasyonlarını sürdüren Türk güvenlik güçleri kaçakçılık​ operasyonlarına da yenisini ekliyor. Kayseri’de polis​ ekipleri geniş çaplı bir operasyona imza attı.

17 EKİP HAREKETE GEÇTİ

Yeşilhisar ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü olmak üzere 17 ekiple Narko-Kom Uygulaması gerçekleştirildi.

MAKARON VE KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Uygulamada; 70 bin 600 dal makaron, 106 kilo kaçak tütün, 750 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi. Denetimi yapılan 5 araca toplamda 42 bin 633 TL cezai işlem uygulanırken, N.K., M.E. ve E.Ç. hakkında 'kaçakçılık' suçundan gerekli adli işlem başlatıldı.