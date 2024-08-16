Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Kayseri’de bir aile yok oldu: Görüntüler kazanın olayın boyutunu gözler önüne serdi!

Kayseri’de bir aile yok oldu: Görüntüler kazanın olayın boyutunu gözler önüne serdi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ağustos 2024 19:17 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 19:20

Kayseri’de hafif ticari araç bariyere ok gibi saplandı. Feci kazada baba oğul hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası çekilen fotoğraflar ise kazanın boyunu gözler önüne sermeye yetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyere saplandığı feci kazada baba ve oğlu öldü. Aynı aileden 1'i ağır 4 kişi de çeşitli yerlerinden yaralanarak, tedavi altına alındı.

GÜVENLİK BARİYERİNE SAPLANDI

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara 25. Kilometresi Beydeğirmeni mevkiinde meydana gelen kazada; Edip K. idaresindeki 77 BF 425 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak güvenlik bariyerine çarptı. Güvenli bariyerinin araca saplandığı kazada sürücü ile Üzeyir K., Soner K., Sultan K., Miraç K. (8) ve Fatma Nur K. (5) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayseri’de bir aile kazada yok oldu: Görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi! - 1. Resim

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yapılan ilk müdahalede sürücü Edip K. ile oğlu Miraç K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Sultan K. ile birlikte 3 yaralı da ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YALOVA’DAN MUŞ’A GİDİYORLARDI

Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda ve araçta inceleme yaptı. Baba ve oğlunun cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, ailenin Yalova'dan Muş'a gittiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...