Kayseri’de bir aile yok oldu: Görüntüler kazanın olayın boyutunu gözler önüne serdi!

16 Ağustos 2024 19:17 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 19:20

Antalya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Antalya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kayseri'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyere saplandığı feci kazada baba ve oğlu öldü. Aynı aileden 1'i ağır 4 kişi de çeşitli yerlerinden yaralanarak, tedavi altına alındı.

GÜVENLİK BARİYERİNE SAPLANDI

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara 25. Kilometresi Beydeğirmeni mevkiinde meydana gelen kazada; Edip K. idaresindeki 77 BF 425 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak güvenlik bariyerine çarptı. Güvenli bariyerinin araca saplandığı kazada sürücü ile Üzeyir K., Soner K., Sultan K., Miraç K. (8) ve Fatma Nur K. (5) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yapılan ilk müdahalede sürücü Edip K. ile oğlu Miraç K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Sultan K. ile birlikte 3 yaralı da ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YALOVA’DAN MUŞ’A GİDİYORLARDI

Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda ve araçta inceleme yaptı. Baba ve oğlunun cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, ailenin Yalova'dan Muş'a gittiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.