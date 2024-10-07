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Kayseri'de çok sayıda asker hastanelik oldu!

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Ekim 2024 09:37 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 09:37
Kayseri&#039;de çok sayıda asker hastanelik oldu!

Kayseri'de 1. Komando Tugayı Köşk Kışla'sında çok sayıda asker yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı. Kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan yaklaşık 80 askerin tedavisi sürüyor.

Kayseri​'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; 1. Komando Tugayı Köşk Kışla'sında çok sayıda asker​ fenalaştı. Mide bulantısı​ ve kusma şikayeti olan askerler hemen durumu yetkililere bildirdi.

Askerlerin ihbarı sonrası kışlaya çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaklaşık 80 asker yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla şehirde bulunan hastanelere sevk edildi.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Yedikleri yemek sonrası kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan yaklaşık 80 askerin tedavi sürecinin devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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