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Kayseri’de evini ateşe veren şahıs binayı sokağa döktü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Kasım 2024 00:32 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 00:33

Kayseri’de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir vatandaş evini ateşe verdi, binayı sokağa döktü. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evini ateşe veren şahıs bina sakinlerini sokağa döktü. Edinilen bilgiye göre, Yıldızevler Mahallesi 307. sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen E.T., bilinmeyen nedenden dolayı evini ateşe verdi.

Kayseri’de evini ateşe veren şahıs binayı sokağa döktü! - 1. Resim

YANGIN BÜYÜDÜ!

Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, dumanlarda binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. O polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken bina da oturan vatandaşlar da binadan çıktı.

Kayseri’de evini ateşe veren şahıs binayı sokağa döktü! - 2. Resim

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik müdahale sonucu söndürdü. Olayın evinden çıkan şahısta polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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