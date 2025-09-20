Kayseri'de fabrikada yangın: Ekipler müdahale eti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale etti. Yangının söndürüldüğü bildirildi.

ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kayseri OSB Sazyolu Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına söndürmek için çalışma başlattı.

Öte yandan, aynı firmaya ait fabrikanın geçtiğimiz temmuz ayında da yandığı öğrenildi.