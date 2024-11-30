Kayseri'de facia! Mobilya fabrikasında yangın çıktı: 3 işçi hayatını kaybetti

30 Kasım 2024 16:49 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 17:13

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 3 işçi hayatını kaybetti.

Kayseri​'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın​ felakete dönüştü. Yangın kısa sürede büyüyünce alevler tüm fabrikayı sardı, gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Bölgeye sevk edilen itfaiye​ ekipleri alevleri söndürmek için seferber oldu. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, felaketin bilançosu ağır oldu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kayseri'nin Melikgazi​ ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki DNZ Mobilya'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI, BÖLGE TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri fabrikaya çıkan tüm yolları araç trafiğine kapatırken, çevrede bulunan vatandaşları da tahliye ederek uzaklaştırdı. Fabrikaya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yangına ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 14.18'de gelen ihbar üzerine Kayseri OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini söyledi. Yangına 10 araç ve 25 personelle müdahale ettiklerini belirten Kızılkan, kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin ise alevlere müdahalesi devam ederken, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ancak bölgeden acı haber geldi. Yangında ölü sayısının 3'e yükseldiği bildirildi.