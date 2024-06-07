Kayseri'de feci kaza! 2 minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Haziran 2024 19:18 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 19:19
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde öğleden sonra meydana gelen feci trafik kazasında, 2 minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kazanın şoke edici görüntüleri ise kameralara yansıdı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Keykubat Mahallesi Şehitler Caddesi ile Yurt Caddesi kesişiminde meydana gelen trafik kazasında; A.Ç. idaresindeki 58 AEU 250 plakalı hafif ticari araç ile S.Ç. idaresindeki 38 DB 610 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada sürücüler ile birlikte 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 10 kişi de ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı