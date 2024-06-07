Kayseri'de feci kaza! 2 minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

07 Haziran 2024 19:18 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 19:19

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Keykubat Mahallesi Şehitler Caddesi ile Yurt Caddesi kesişiminde meydana gelen trafik kazasında; A.Ç. idaresindeki 58 AEU 250 plakalı hafif ticari araç ile S.Ç. idaresindeki 38 DB 610 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada sürücüler ile birlikte 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 10 kişi de ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.