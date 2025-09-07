Kayseri’de feci kaza! Eski TOFAŞ ortadan büküldü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, çarpmanın etkisiyle ortadan bükülen kuş serisi tabir edilen Tofaş marka otomobilde bulunan 3 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu.

TOFAŞ'IN HALİ İÇLER ACISI

Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Nuh Naci Yazgan Caddesi’nin kesişiminde kaza yaşandı. İ.Ç. yönetimindeki 38 ANC 885 plakalı Opel marka otomobil, G.B.’nin kullandığı 38 ED 456 plakalı Tofaş marka otomobile ortadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Tofaş marka otomobil kaldırıma çıkarak ortadan büküldü. Çevrede paniğe neden olan kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Kazada, Tofaş otomobilde bulunan sürücü G.B., S.Ç. ve C.S. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.