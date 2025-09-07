Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Benim Sayfam
27°
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Kayseri’de feci kaza! Eski TOFAŞ ortadan büküldü

Kayseri’de çarpmanın etkisiyle ortadan bükülen kuş serisi tabir edilen Tofaş marka otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 06:23
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 06:23

’nin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, çarpmanın etkisiyle ortadan bükülen kuş serisi tabir edilen marka otomobilde bulunan 3 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kayseri’de feci kaza! Eski TOFAŞ ortadan büküldü
TOFAŞ'IN HALİ İÇLER ACISI

Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Nuh Naci Yazgan Caddesi’nin kesişiminde kaza yaşandı. İ.Ç. yönetimindeki 38 ANC 885 plakalı marka otomobil, G.B.’nin kullandığı 38 ED 456 plakalı Tofaş marka otomobile ortadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Tofaş marka otomobil kaldırıma çıkarak ortadan büküldü. Çevrede paniğe neden olan kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri’de feci kaza! Eski TOFAŞ ortadan büküldü

3 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Kazada, Tofaş otomobilde bulunan sürücü G.B., S.Ç. ve C.S. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kayseri’de feci kaza! Eski TOFAŞ ortadan büküldü

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
#kayseri
#trafik kazası
#melikgazi
#yaralanma
#tofaş
#opel
#Gündem
TGRT Haber
