Kayseri'de görülmemiş vahşet! Namaz kılarken boğazını kesti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Kocaali Sokak’taki camide meydana gelen olayda 32 yaşındaki Y.Ş, aralarında araç parkı yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen 63 yaşındaki Ş.T.’nin camide namaz kılarken boğazını kesti.

PARK KAVGASI BÜYÜDÜ

Y.Ş., Ş.T.’yi bıçaklamaya devam ederken cemaat araya girerek, durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ş.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken, Ş.T.’nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak camiye gelen Ş.T.’nin yakınları sinir krizi geçirdi.