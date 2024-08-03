Kayseri'de huzur operasyonu: Binlerce kişi sorgulandı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Ağustos 2024 09:28 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 09:28
Kayseri'de polis ekipleri şehrin huzur ve güvenliği için ayrıntılı çalışma başlattı. Kayseri'de 63 ekip ile gerçekleştirilen "huzur-38" operasyonunda 2 bin 308 kişi sorgulandı, 61 kişi hakkında işlem yapıldı.
Kayseri'de emniyet ekipleri şehrin çeşitli yerlerinde huzur operasyonu başlattı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin huzur ve güvenliği için 63 ekip ile huzur-38 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 2 bin 308 şahıs sorgulanırken, 854 araç kontrol edildi, 34 aranan şahıs yakalandı.
61 ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Yapılan aramalarda ise 12,77 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 120 adet fişek ele geçirildi. 5 aracın da trafikten men edildiği uygulamada, 61 şahıs hakkında da gerekli işlemler başlatıldı.
Kayseri Emniyeti'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelemiz aralıksız ve kararlı şekilde devam edecektir" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı