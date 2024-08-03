Kayseri'de huzur operasyonu: Binlerce kişi sorgulandı

03 Ağustos 2024 09:28 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 09:28

Kayseri'de emniyet ekipleri şehrin çeşitli yerlerinde huzur operasyonu başlattı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin huzur ve güvenliği için 63 ekip ile huzur-38 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 2 bin 308 şahıs sorgulanırken, 854 araç kontrol edildi, 34 aranan şahıs yakalandı.

61 ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan aramalarda ise 12,77 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 120 adet fişek ele geçirildi. 5 aracın da trafikten men edildiği uygulamada, 61 şahıs hakkında da gerekli işlemler başlatıldı.

Kayseri Emniyeti'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelemiz aralıksız ve kararlı şekilde devam edecektir" denildi.