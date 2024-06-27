Kayseri'de iğrenç anlar kamerada! Kar maskeli sapık, zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu

27 Haziran 2024 09:53 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 10:09

Kayseri'de yaşanan iğrenç olay güvenlik kamerasına yansıdı. 56 yaşındaki kar maskeli sapık, takip ettiği zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu.

GÜVENLİK KAMERALARI SANİYE SANİYE İZLENDİ

İhbar üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından; şahsı yakalamak için özel ekip kuruldu. 70 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler şüphelinin adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler M.K.'yi saldırı sırasında kullandığı kar maskesi ile yakalayarak gözaltına aldı. Yaşanan cinsel saldırı olayı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.