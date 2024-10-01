Kayseri'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı

01 Ekim 2024 02:54 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 02:56

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçileri taşıyan midibüs devrildi. Feci kaza sonucu 9 kişi yaralandı.

Erzincan’daki kazada bir aile yok oldu!

Erzincan’daki kazada bir aile yok oldu!

Kayseri​'nin Melikgazi​ ilçesinde feci bir kaza​ meydana geldi. M.E. yönetimindeki midibüs, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 8 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.