Kayseri'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Ekim 2024 02:54 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 02:56
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçileri taşıyan midibüs devrildi. Feci kaza sonucu 9 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. M.E. yönetimindeki midibüs, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 8 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı