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Kayseri'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Ekim 2024 02:54 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 02:56
Kayseri&#039;de işçi servisi devrildi: 9 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçileri taşıyan midibüs devrildi. Feci kaza sonucu 9 kişi yaralandı.

Kayseri​'nin Melikgazi​ ilçesinde feci bir kaza​ meydana geldi. M.E. yönetimindeki midibüs, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 8 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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