Kayseri’de sahte diş doktoru yakayı ele verdi!

10 Ocak 2025 18:06 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 18:08

Kayseri’de sahte diş hekimini jandarma yakaladı. Yetkili mercilerden gerekli izin alınmadan diş çekim ve tedavisi yaptığı belirlenen şüpheli ismin adresinde 42 adet muhtelif malzeme bulundu…

Kayseri’de diplomasız olarak diş tedavisi yaptığı tespit edilen jandarma ekipleri tarafından şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesi’nde T.P.’nin yetkili mercilerden gerekli izin alınmadan diş çekim ve tedavisi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

DİPLOMASI İZNİ YOKMUŞ!

Jandarma ve Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda diş protez tamir ve imalatı amacıyla kullanılan toplam 42 adet muhtelif malzeme bulunurken, T.P.’nin de sağlıkla ilgili diploması ve izni bulunmadığı tespit edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, T.P. hakkında da işlem başlatıldı.