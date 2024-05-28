Kayseri'de soba imalathanesinde korkutan yangın!

28 May 2024 23:22 - Güncelleme : 28 May 2024 23:22

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde soba imalatı yapan iş yerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ambar Mahallesi 40. Cadde üzerinde soba imalatı yapan bir iş yerinde bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

YARIM SATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İş yerinde çıkan yangın ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda söndürülürken, maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.