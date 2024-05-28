Kayseri'de soba imalathanesinde korkutan yangın!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 May 2024 23:22 - Güncelleme : 28 May 2024 23:22
Kayseri'de soba imalathanesinde korkutan bir yangın çıktı. Sebebi henüz öğrenilemeyen yangın nedeniyle dumanlar bir anda etrafı sardı. Yangın imalathaneye büyük hasar verdi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde soba imalatı yapan iş yerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ambar Mahallesi 40. Cadde üzerinde soba imalatı yapan bir iş yerinde bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
YARIM SATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İş yerinde çıkan yangın ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda söndürülürken, maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı