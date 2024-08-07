Kayseri'de sokak ortasında kanlı infaz
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Ağustos 2024 17:21 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 17:29
Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi tartıştığı kişiyi yol ortasında öldürüldü. Korkunç olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak üzerinde meydana gelen olayda; A.C. ile Mustafa Demir arasında tartışma çıktı. Alevlenen tartışmada A.C. yanında bulunan silah ile Demir'e kurşun yağdırdı.
TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ
Mustafa Demir, vücuduna isabet mermiler ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de, olayın ardından kaçan A.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Mustafa Demir'in cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı