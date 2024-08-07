Kayseri'de sokak ortasında kanlı infaz

07 Ağustos 2024 17:21 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 17:29

Terör yuvaları yerle bir ediliyor: Pençe-Kilit'te çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Terör yuvaları yerle bir ediliyor: Pençe-Kilit'te çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak üzerinde meydana gelen olayda; A.C. ile Mustafa Demir arasında tartışma çıktı. Alevlenen tartışmada A.C. yanında bulunan silah ile Demir'e kurşun yağdırdı.

TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Mustafa Demir, vücuduna isabet mermiler ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de, olayın ardından kaçan A.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Mustafa Demir'in cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.