Kayseri'de Suriyeli kişinin işyerini taşlayan kadınlar yakalandı

06 Temmuz 2024 20:15 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 20:15

Suriyelilere yönelik kalkışılan ayaklanmada eylemlere karışan kişiler bir bir yakalanıyor.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olaylarla ilgili olarak sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda bir işyerinin camlarının kırıldığı görüntüleri üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Yapılan incelemelerde olaya karışan şüphelilerin 'Evden Hırsızlık ve Mala Zarar Verme' suçlarından kaydı olan V.H., 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan kaydı olan B.H. ve A.K. olduğu belirlendi. Şüpheliler polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.