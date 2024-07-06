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Kayseri'de Suriyeli kişinin işyerini taşlayan kadınlar yakalandı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Temmuz 2024 20:15 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 20:15

Kayseri'de Suriyelilere yönelik provokasyon olaylarında bir kişinin dükkanına taş atarak camlarını kıran kadınlar gözaltına alındı.

Suriyelilere yönelik kalkışılan ayaklanmada eylemlere karışan kişiler bir bir yakalanıyor.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olaylarla ilgili olarak sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda bir işyerinin camlarının kırıldığı görüntüleri üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

Kayseri'de Suriyeli kişinin işyerini taşlayan kadınlar yakalandı - 1. Resim

SUÇ DOSYASI KABARIK

Yapılan incelemelerde olaya karışan şüphelilerin 'Evden Hırsızlık ve Mala Zarar Verme' suçlarından kaydı olan V.H., 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan kaydı olan B.H. ve A.K. olduğu belirlendi. Şüpheliler polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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