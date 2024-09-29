Kayseri'de ulaşıma zam geldi! Belediye gerekçeleriyle açıkladı

29 Eylül 2024 17:54 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 17:57

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ulaşım ücretlerine zam yaptığını duyurdu. Kayseri'de şehir içi ve ilçe toplu taşıma ücretleri değişti. Belediye fiyat yükseltmesinin sebebini gerekçeleriyle duyurdu. İşte tam ve indirimli yeni bilet fiyatları...

Kayseri​'de toplu ulaşım fiyatlarına zam yaptı. Tam ve indirimli bilet fiyatlarında yeni liste belli oldu. Kayseri UKOME​ toplantısıyla 30 Eylül'den itibaren geçerli olacak karar alındı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından, şehir içi ve ilçe toplu taşıma​ ücretlerine zam geldi Daha önce 16,50 TL olan tam bilet 20 TL, 9,00 TL olan indirimli bilet ise 11 TL'ye çıktı.

BELEDİYE GEREKÇE OLARAK AKARYAKIT FİYATLARINI GÖSTERDİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "Toplu ulaşımın ana gider kalemi olan akaryakıt, bakım, yedek parça giderlerinde oluşan fiyat artışları sebebiyle, toplu ulaşım fiyat tarifelerinde güncelleme yapma gereği oluşmuştur. Yeni tarifeye göre, tam bilet 20 TL, indirimli bilet 11 TL olarak belirlenmiştir. Toplu taşımayı düzenli ve sık kullanan yolcularımız için oluşturulan avantajlı abonman kartlardan; aylık 150 biniş hakkı bulunan indirimli abonman bilet 300 TL (1 biniş 2 TL), yine 150 biniş hakkı bulunan tam abonman bilet 860 TL (1 biniş 5,7 TL) olarak belirlenmiştir. Aktarma şartları ve tarifeleri ile İlçe toplu ulaşım tarifelerinde de düzenlemeye gidilmiş olup güncel tarifeler 30.09.2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır" denildi.