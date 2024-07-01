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Kayseri'de yabancı uyrukluların araçlarına saldırı: 10 polis yaralandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Temmuz 2024 01:41 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 02:46
Kayseri&#039;de yabancı uyrukluların araçlarına saldırı: 10 polis yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine toplanan kalabalık, yabancı uyruklulara ait araçları ateşe verdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. 

Özel harekat polisleri tarafından alınan şüpheli emniyete götürüldü. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirerek ateşe verdi.

Kayseri'de yabancı uyrukluların araçlarına saldırı: 10 polis yaralandı - 1. Resim

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahalelerini sürdürüyor. Öte yandan çıkan olaylarda yaralanan 10 polis hastanelerde tedavi altına alındı.

Kayseri'de yabancı uyrukluların araçlarına saldırı: 10 polis yaralandı - 2. Resim

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Mahallelere giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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