Kayseri'deki mağdur Suriyelilere Göç İdaresi'nden ziyaret: Durumları kontrol edildi

09 Temmuz 2024 23:49 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 23:51

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh ve Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, olaylardan zarar gören Suriyeliler için toplantı düzenleyerek ailelerin evlerinde incelemeler yaptı.

OLAYLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Kayseri AFAD İl Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, kaymakam ve belediye başkanlarının yanı sıra kamu kurumları, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda, Kayseri’de yaşanan son olaylar değerlendirildi.

Vali Çiçek ve Başkan Toros, daha sonra Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Kayseri’de yaşanan olaylarda ev ve iş yerleri zarar gören Suriyeli aileleri de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.