Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Kayseri'deki suç makinesi yakalandı! 71 yıl cezası var, 44 kaydı bulunuyor

Kayseri'deki suç makinesi yakalandı! 71 yıl cezası var, 44 kaydı bulunuyor

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
05 Temmuz 2024 19:23 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 19:25
Kayseri&#039;deki suç makinesi yakalandı! 71 yıl cezası var, 44 kaydı bulunuyor

Kayseri'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda, 44 farklı suçtan aranma kaydı bulunan ve toplamda 71 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi kıskıvrak yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı JASAT Kısım Amirliği ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması amacıyla bir operasyon başlattı.

Kayseri'deki suç makinesi yakalandı! 71 yıl cezası var, 44 kaydı bulunuyor - 1. Resim

44 FARKLI SUÇTAN KAYDI VAR 

Yapılan bu çalışmalarda, toplam 44 farklı suçtan (Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, 21 hırsızlık, 11 mala zarar verme, 9 konut dokunulmazlığı ihlali ve 2 adet ateşli silah ve mühimmat bulundurma) sorumlu olan M.Ş. adlı şahıs, 71 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 5 yıldır aranmaktaydı. Yaklaşık 6 aylık bir çalışmanın ardından, M.Ş. Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde yakalanmıştır. 

Yakalanan şahıs, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. 

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...