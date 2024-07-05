Kayseri'deki suç makinesi yakalandı! 71 yıl cezası var, 44 kaydı bulunuyor
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
05 Temmuz 2024 19:23 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 19:25
Kayseri'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda, 44 farklı suçtan aranma kaydı bulunan ve toplamda 71 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi kıskıvrak yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı JASAT Kısım Amirliği ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması amacıyla bir operasyon başlattı.
44 FARKLI SUÇTAN KAYDI VAR
Yapılan bu çalışmalarda, toplam 44 farklı suçtan (Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, 21 hırsızlık, 11 mala zarar verme, 9 konut dokunulmazlığı ihlali ve 2 adet ateşli silah ve mühimmat bulundurma) sorumlu olan M.Ş. adlı şahıs, 71 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 5 yıldır aranmaktaydı. Yaklaşık 6 aylık bir çalışmanın ardından, M.Ş. Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde yakalanmıştır.
Yakalanan şahıs, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: tgrthaber.com