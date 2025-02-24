Kayseri'den acı haber: Zehir tacirlerine yapılan operasyonda şehit düştü!

Kayseri’den şehit haberi geldi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler yakalanırken, Narkotik Şube’de görevli polis memuru İbrahim Birol kalp krizi geçirerek şehit oldu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Birol’un tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirterek başsağlığı mesajı yayımladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda kalp krizi geçiren polis memuru İbrahim Birol’un şehit olduğunu duyurdu.

Vali Çiçek, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Bugün düzenlenen suçüstü operasyonunda, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan zehir tacirlerinin yakalandığını ifade eden Çiçek, operasyon sırasında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru İbrahim Birol’un kalp krizi geçirdiğini açıkladı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Birol’un görev başında şehit düştüğünü belirten Vali Çiçek, “Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.