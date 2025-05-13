Kayseri'yi sağanak vurdu! Yollar şelaleye döndü, araçlar suya gömüldü

Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle su taşkınları meydana geldi. Bazı alt geçitlerden şelale gibi su akarken, otomobiller suda mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Kayseri'de akşam saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Aniden başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak hayatı felç etti.

ALT GEÇİT ŞELALEYE DÖNDÜ

Yağış nedeniyle su taşkınları meydana gelirken, yollar göle döndü. Otogar kavşağındaki alt geçit adeta şelaleye döndü. Bazı mahallelerde ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar da suya gömüldü.

ULAŞIM DURDU

İhbarların ardından harekete geçen polis, AFAD, itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaş ve araçları kurtarmak için çalışma yaptı. Polis ekipleri, su taşkını olan yolları güvenlik nedeniyle ulaşıma kapattı.