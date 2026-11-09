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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 14:29

Kayyum atanmıştı: TERA Holding'in kapısına icra dayandı

Fon soruşturması kapsamında kayyum atanan TERA Holding'in kapısına icra memurları dayandı. Alacaklarını tahsil etmek için icra yoluna başvuran bir kişinin avukatı, icra memurlarıyla birlikte şirketin Maslak'taki ana binasına geldi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 14:29

Fon soruşturması kapsamında kayyum atanan TERA Holding'e yönelik mağdurların hukuki mücadelesi devam ediyor. Şirket tarafından mağdur edildiğini öne süren bir kişinin, alacaklarını tahsil etmek amacıyla icra yoluna başvurduğu öne sürüldü. 

İCRA MEMURLARI TERA HOLDİNG'İN ANA BİNASINA GELDİ

Alacaklarının tahsil edilmesi ve mağduriyetinin giderilmesi amacıyla icra takibi başlattığı öne sürülen şahsın avukatı Emre Burak Onat, beraberindeki icra memurlarıyla birlikte haciz işlemini gerçekleştirmek üzere 'ta bulunan TERA Holding'in ana binasına geldi.

Kayyum atanmıştı: TERA Holding'in kapısına icra dayandı

"ŞİRKETİN ARAÇLARINA VE BANKA HESAPLARINA HACİZ KOYDUK"

Holding önünde konuşan Avukat Emre Burak Onat, "Şu an Tera Holding'e geldik. Ancak içerideki girişteki güvenlikler haciz mahalline bizi geçirmiyorlar. Biz şu anda polis çağırdık. Polislerin gelmesini bekliyoruz. Şu andaki durumumuz budur. Dosya borcu 1.2 milyon liradır. Bu dosyaya icraya geldiğimizde o dosyanın borcu 1.2 milyon liradır. Bizden başka icra dosyaları olduğunu biliyoruz. Önümüzde bir, iki dosya daha var. Daha önce buraya gelmedik. İki hafta önce de bir tespit için gelmişlerdi. Orada farklı bir firmaya geldiler. Biz Tera Holding Anonim şirketine geldik. Farklı bir firma. Dediğim gibi yukarıdaki duruma bakalım. İcra takibimizi biz başlattık, kesinleştirdik. Şirketin araçlarına haciz koyduk. Banka hesaplarına haciz koyduk. Şirketin iki tane son model lüks aracı var. Bunları da haciz ettik ama burada fiili hacze gelerek alacağımızı tahsil etmeye çalışacağız. Bugün bir sonuç bekliyorum. Çünkü bu meblağ küçük, 1.2 milyon lira. Yukarıda menkul malların haciz edilmesi ve satılmasıyla tahsil edilecek bir rakamdır" dedi.

Kayyum atanmıştı: TERA Holding'in kapısına icra dayandı

"BİZ SADECE HIZLI HAREKET EDEREK AKSİYON ALANLARDANIZ"

Alacaklılardan sadece biri olarak icra işlemine başvurduklarını belirten Onat, "Araçların yakalanması, satılması, ardından alacakların sırasıyla paylaştırılması gerekiyor. Düşebilir oradan ama o süreç çok daha uzun. Ve araçları da sorduk buradalar mı diye. Bir bilgimiz yok dendi. Otoparktakilere de bakacağız. Zaten biliyorsunuz bu konuda binlerce fon mağduru var. Biz sadece hızlı hareket ederek aksiyon alanlardanız" şeklinde konuştu.

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#İstanbul
#sarıyer
#maslak
#Tera Holding
#Emre Burak Onat
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