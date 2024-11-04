Kaza anı otobüsün iç kamerasına yansıdı: Yolcular savruldu, yaralılar var

04 Kasım 2024 18:04 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 18:05

Sivas'ta halk otobüsüyle otomobilin çarpışma anı araç içi kamerasına yansıdı. 9 kişinin yaralandığı kazada yolcuların savrulma anı olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Kırıkkale’de feci ambulans kazası: Ölü ve yaralılar var!

Kırıkkale’de feci ambulans kazası: Ölü ve yaralılar var!

Sivas'ta halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi'nde A.T.A. yönetimindeki halk otobüsü ile S.T. idaresindek otomobil kaza yaptı. 9 yolcunun yaralandığı öğrenildi.



Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 2'si çocuk 9 kişi, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.