Kaza anı otobüsün iç kamerasına yansıdı: Yolcular savruldu, yaralılar var
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Kasım 2024 18:04 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 18:05
Sivas'ta halk otobüsüyle otomobilin çarpışma anı araç içi kamerasına yansıdı. 9 kişinin yaralandığı kazada yolcuların savrulma anı olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.
Sivas'ta halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi'nde A.T.A. yönetimindeki halk otobüsü ile S.T. idaresindek otomobil kaza yaptı. 9 yolcunun yaralandığı öğrenildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 2'si çocuk 9 kişi, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı