Kaza değil cinayet! Yaya geçidinden geçmek isteyen adam feci şekilde can verdi
Bolu'da korkunç bir trafik kazası yaşandı. 79 yaşındaki İsmail Kahraman yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Ancak yavaşlamak yerine hızla gelen otomobilin çarpmasıyla havada taklalar atan yaşlı adam olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Cumhuriyet Caddesinde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Kahraman’a (79), Ahmet T. idaresindeki 41 LA 684 otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atarak yolda savruldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobilin çarptığı İsmail Kahraman’ın sağlık durumu kontrol edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Kahraman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
KAZA ANI KAMERADA
İsmail Kahraman’ın yolun karşıya geçtiği esnada araçların kontrolünü yaptığı görüldü. 2 aracın geçmesini bekleyen Kahraman, yaya geçidine adım attı. Mudurnu istikametinden hızlı geldiği görülen otomobilin Kahraman'a çarptığı kameraya yansıdı. Aracın ön camının patladığı ve yayanın havada takla atarak savrulduğu anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Kahraman’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.