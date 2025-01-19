Kaza geliyorum dedi: Ters yöne girdi, karşıdan gelen araçla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

19 Ocak 2025 04:24 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 04:29

Adana’da ters yöne giren hafif ticari araç, karşısından gelen Hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpıştığı araç hurda yığınına dönerken, aracın 23 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Diğer araçtaki 2 kişi de yaralandı.

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Elif Su Uludağ Caddesi’nde feci bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim K. kullandığı hafif ticari aracıyla ters yöne girdi. Bu sırada Emre Can kullandığı hafif ticari araçla yolunda ilerlerken ters yöne giren İbrahim K.’nin aracıyla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araç takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ters yönden ilerleyen araç sürücüsü İbrahim K. ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kadını hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Emre Can’ı kurtarırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emre Can’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından Emre Can’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alan baba Üzeyir Can, eşi ve kızıyla kazanın yaşandığı bölgeye geldi. Aracın geldiği hali gören baba Üzeyir Can, annesi ve kızı Emre Can’ın öldüğünü anlayınca olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.