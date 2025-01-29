Kaza mı cinayet mi? Uşak'ta yanan araçtan ceset çıktı!

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

29 Ocak 2025 06:21 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 06:32

Uşak'ta yol kenarında yanan bir otomobilde bir şahsın yanmış cesedi bulundu. Polis olayın bir kaza mı yoksa bir cinayet mi olduğunu araştırıyor!

Uşak'ta merkeze bağlı Atatürk Mahallesi'nde yol kenarında bulunan bir araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Söndürme çalışmalarının ardından otomobil içerisinde yanmış bir ceset bulundu. Korutürk Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda yoldan geçen vatandaşların araç yangınını görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri söndürme çalışması sonrası araç içerisinde kimliği belirsiz bir kişiye rastladı. CİNAYET ŞÜPHESİ Polis ekiplerince araç etrafında geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri yanan araçta çalışma yaparak delil topladı. Otomobilin içerisinde yanan cesedin kimliğini tespit etmek için de çalışma başlatılırken şüpheli olayın cinayet sonucu gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu arada araç içerisinden çıkarılan yanmış ceset kimlik tespiti için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İlgili Haberler Hafriyat kamyonu kontrolden çıktı, beton bariyerlerde asılı kaldı 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu! Azılı suç makinesi yakalandı Erzincan’da soba faciası: 4 kişilik aile karbonmonoksitten zehirlendi