Kaza sonrası bir garip tartışma! O anlar sosyal medyada viral oldu

15 Kasım 2024 01:15 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 01:17

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Kameraya alınan görüntüler sosyal medyada viral oldu.

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Şanlıurfa’nın Siverek​ ilçesinde meydana gelen hasarlı trafik kazası​ sonrası taraflar arasında tartışma​ yaşandı. Tartışma sırasında tansiyon yükselirken, kazadan zarar gören sürücü, diğer aracın çekme halatını göstererek bu halatın hasara neden olduğunu öne sürüyor. Diğer taraf ise halatın hasarlı bölgeye yetişmediğini belirterek, çarpma iddiasını reddediyor.

İki taraf arasındaki tartışma, çekme halatının aracın neresine temas ettiği konusunda hararetli bir şekilde devam ediyor. Aracın geri geri gelip halatın nereye yetiştiği hakkında karar alınırken, yaşanan anlar ise kameraya yansıdı.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Sosyal medyada paylaşılan bu video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Öte yandan tartışmanın sonucuna dair ise herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.