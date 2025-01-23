Kaza üstüne kaza... Yaralılara müdahale eden 2 sağlıkçıya araç çarptı: 10 yaralı

23 Ocak 2025 03:12 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 03:15

Kırıkkale'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 3 aracın karıştığı kazada, 2'si sağlık personeli olmak üzere 10 kişi yaralandı. Bilinci kapalı olan 13 yaşındaki bir çocuğun ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerindeki Irmak Virajlar Mevkii'nde gece saatlerinde feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.H. idaresindeki otomobil, yağmur​ nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Durumu fark eden başka bir sürücü, yardım amacıyla kamyonetini yol kenarına park etti. Ancak, N.G. yönetimindeki başka bir otomobil, önce kazalı araca ardından park halindeki kamyonete çarptı. Kontrolünü kaybeden otomobil, savrularak yaralılara müdahale eden sağlık personeli A.H. ve E.K.'ya çarptı.

YARALI ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Kazada, 2 sağlık personelinin yanı sıra sürücüler N.G. (45), B.U. (53) ile yolcular A.C. (65), Ö.U. (44), A.Ç. (44), H.Ç. (45), K.U. (13) ve R.M. (17) yaralandı. Yapılan ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 13 yaşındaki K.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza​ nedeniyle kullanılamaz hale gelen araçlar, trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.