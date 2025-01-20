Kaza yapan alkollü sürücü, polise ecel teri döktürdü: 6 ay yatarım var!

20 Ocak 2025 04:17 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 04:19

Nevşehir’de kaza yapan alkollü sürücü aracını bırakıp kaçtı. Ekipler tarafından yakalanan şahıs, “Ben alkollüyüm, zaten arabayı kaydırmışım. Benim altı ay yatarım var” diyerek alkolmetreyi üflemeyi kabul etmedi. Polise direnen şahıs kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Nevşehir'de gece saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi Çat yolunda kaza meydana geldi. Sait Çelikdur, otomobili ile seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma, daha sonra da kaldırımda bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın da yaralandı.

"BENİM ALTI AY YATARIM VAR"

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza yapan sürücü ise polisleri görünce kaçmaya başladı. Ekipler tarafından yakalanan sürücü Sait Çelikdur, “Ben alkollüyüm, zaten arabayı kaydırmışım. Benim altı ay yatarım var” diyerek alkolmetreyi üflemeyi reddetti.

"ALKOLDEN CEZA YATMAK NEDİR?"

Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülmek istenen sürücü, polis ekiplerine ecel teri döktürdü. “Zaten iki yıl ehliyetim gitti” diyen alkollü sürücü, “Alkolden ceza yatmak nedir ağabey? Ben size ceza yazmayın, demiyorum. Ben alkollüyüm. Sonuca bakmaya gerek yok” diyerek polis ekiplerinin elinden kurtulmaya çalıştı.

Ekipler tarafından bir türlü sakinleştirilemeyen sürücü, uzun uğraşlar sonrasında kelepçelenerek ekip otosuna bindirilerek gözaltına alındı.

Daha önce iki defa alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan ve ehliyetine 2 yıl el konulan sürücüye, üçüncü defa alkollü araç kullanmaktan ve alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten işlem yapılarak sürücü belgesine 7 yıl daha el konuldu. Ayrıca sürücüye ve araç sahibine çeşitli maddelerden 83 bin 500 lira idari para cezası uygulanırken otomobil de trafikten men edilerek otoparka çekildi.