Kaza yapan sürücü ambulanstan kaçtı! O anlar kameraya yansıdı

06 Aralık 2024 09:08 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 09:08

Nevşehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralı ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü ambulanstan inerek kaçmaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Gaziantep'te korkunç kaza! Otomobil defalarca takla atarak araziye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te korkunç kaza! Otomobil defalarca takla atarak araziye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Nevşehir’de Cevher Dudayev Mahallesi Çat Kavşağı'nda bir kaza meydana geldi. Yaşar S.'nin sürücüsü olduğu otomobil, Gülşehir istikametinden ters şeritten gelerek Yaşar O.'nun kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin kazayı ihbar etmesinin ardından olay yerine polis​ ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise otomobillerde bulunan yaralılara müdahale etti.

AMBULANSTAN KAÇTI

İlk müdahalesi yapılan ve alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Yaşar S., hastaneye kaldırılmak üzere ambulansa bindirilirken, bir süre sonra ambulanstan kaçtı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonrası yakalanan Yaşar S., tekrar ambulansa güçlükle bindirilerek polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı. Yaşar S., ambulansta polis ekiplerinden de sigara istedi. Kazada diğer otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın da ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İncelemelerin tamamlanmasıyla kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.