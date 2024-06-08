Kaza yapmasına rağmen sınava koştu! 1 dakikayla YKS'yi kaçırınca kahroldu

08 Haziran 2024 14:13 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 14:19

YKS sınavına girerken yasak olan eşyalar, para, piercing, kemer, küpe ve tüm liste

YKS sınavına girerken yasak olan eşyalar, para, piercing, kemer, küpe ve tüm liste

YKS'ye girmek için sabah saatlerinde annesi Fatma Hasta ile beraber Avanos'tan yola çıkan Mustafa Sinan Hasta'nın bulunduğu 38 VZ 243 plakalı otomobil, Nevşehir yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada Mustafa Sinan Hasta ile beraber 4 kişi yaralanırken; ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Hasta, tedavi altına alındı.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Tedavisinin ardından sınava yetişmek için kanlı üstü ve kolundaki sargıyla hastaneden çıkan talihsiz genç, sınava gireceği Nevşehir Lisesi'ne geldi. 1 dakikayla sınava alınmayan Hasta, büyük üzüntü yaşadı. Hastaneden de taburcu olduğu öğrenilen Mustafa Sinan Hasta evine döndü. O anlar da kameraya yansıdı.