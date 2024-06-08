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Kaza yapmasına rağmen sınava koştu! 1 dakikayla YKS'yi kaçırınca kahroldu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Haziran 2024 14:13 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 14:19

Nevşehir'de sınava giderken sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan genç, tedavisinin ardından sınava gireceği okula koştu. Kanlı üstü ve sargılı koluyla okula gelen talihsiz genç, 1 dakika ile sınavı kaçırdı.

YKS'ye girmek için sabah saatlerinde annesi Fatma Hasta ile beraber Avanos'tan yola çıkan Mustafa Sinan Hasta'nın bulunduğu 38 VZ 243 plakalı otomobil, Nevşehir yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kaza yapmasına rağmen sınava koştu! 1 dakikayla YKS'yi kaçırınca kahroldu - 1. Resim

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada Mustafa Sinan Hasta ile beraber 4 kişi yaralanırken; ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Hasta, tedavi altına alındı.

Kaza yapmasına rağmen sınava koştu! 1 dakikayla YKS'yi kaçırınca kahroldu - 2. Resim

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Tedavisinin ardından sınava yetişmek için kanlı üstü ve kolundaki sargıyla hastaneden çıkan talihsiz genç, sınava gireceği Nevşehir Lisesi'ne geldi. 1 dakikayla sınava alınmayan Hasta, büyük üzüntü yaşadı. Hastaneden de taburcu olduğu öğrenilen Mustafa Sinan Hasta evine döndü. O anlar da kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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