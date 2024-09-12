Kaza yaptı, ailesini yaralı görünce gözyaşlarını tutamadı

12 Eylül 2024 10:40 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 10:54

Bolu Dağı'nda kontrolden çıkan bir otomobil, tünel içindeki acil çıkış kapısına çarptı. Kazada araç içinde bulunan aynı aileden 3 kişi yaralandı. Kaza sonrasında aracı kullanan yaralı baba gözyaşlarını tutamadı.

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TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde meydana gelen kazada; Ramazan T. kontrolündeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp önce kaldırıma, ardından da acil çıkış kapısına çarptı.

Yüreklerin ağza geldiği kazada sürücü Ramazan T., eşi ve kızı yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

AMBULANSA BİNDİRİLİRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karayolları ekipleri Ankara yönünü trafiğe kapattı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Ramazan T., kızıyla ambulansa bindirilirken gözyaşlarını tutamadı.

Karayolları ekiplerinin tünel içinde koyduğu dubalar sayesinde yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Kaza sonrası oluşan uzun araç kuyruğu, aracın kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.