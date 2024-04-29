Kaza yaptı, hastaneye bir şey olmamış gibi gülerek gitti

29 Nisan 2024 09:29 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 09:53

Fatih Mahallesi Yeşil Cami önünde yaşanan olayda, alkol aldıktan sonra otomobilin direksiyonuna geçen C.Ö. karşı yönden gelen Ö.F.A. yönetimindeki Seat marka otomobilin şeridine geçerek çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri sürücüleri alkol kontrolünden geçirdi. Yapılan alkol muayenesinde C.Ö. isimli sürücünün 3.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis ekiplerince adli işlemler başlatıldı. Alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilen sürücünün ehliyeti de aday sürücü olması nedeniyle daimi olarak tamamen iptal edildi. İşlemlerin ardından adli işlemler gereği sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülmek istenen alkollü sürücü, hastaneyi duyunca önce şaşırdı sonra gülerek hastaneye gitti.