Önce kaçtı, sonra geri döndü! Ölümüne neden olduğu sürücüyü 'ne olmuş' diye kontrol etti

01 Temmuz 2024 12:49 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 12:51

Manavgat-Antalya D-400 kara yolunda yaşanan kazada, 37 yaşındaki Sebahattin Saygın'ın kullandığı motosiklete otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü yoluna devam etti.

KAHREDEN GÖRÜNTÜ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü Sebahattin Saygın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden sürücüden geriye kaskı ve terliği kalırken, kullandığı motosikletin plakasının ise üzerine örtülen örtünün üzerine konulduğu gözlendi.

Jandarma ekipleri olay yerinden ayrılan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

OLAY YERİNE DÖNÜP KONTROL ETTİ

Kaza anı yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde çarpma anı, motosiklet ve sürücüsünün savrulması, çarpan otomobilin durmayarak yoluna devam etmesi, yoldan geçen araçların durarak yardıma koşmaları, çarpan otomobilin yaklaşık 1 dakika sonra tali yoldan geri dönüp olay yerinde yavaşlaması ve yeniden yoluna devam etmesi yer aldı.