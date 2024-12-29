Kazada yaralanan sürücü köpeğini bir an olsun bırakmadı
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bariyerlere çarpan cip metrelerce sürüklendi. Yaralanan sürücünün köpeğini bir an olsun kucağından bırakmaması sosyal medyada gündem oldu.
TEM Otoyolu İstanbul istikameti Mersincik Mahallesi mevkisinde yaşanan kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklenen cip, istinat duvarına çarparak durabildi. Bariyerleri yerinden söken cipin içinde bulunan sürücü ve eşi hafif yaralandı.
KÖPEĞİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI
Sürücünün, köpeğini bir an olsun kucağından bırakmadığı görüldü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araç ise kullanılamaz hale geldi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.