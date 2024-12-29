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Kazada yaralanan sürücü köpeğini bir an olsun bırakmadı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Aralık 2024 15:40 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 15:50

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bariyerlere çarpan cip metrelerce sürüklendi. Yaralanan sürücünün köpeğini bir an olsun kucağından bırakmaması sosyal medyada gündem oldu.

TEM Otoyoluİstanbul​ istikameti Mersincik Mahallesi mevkisinde yaşanan kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklenen cip, istinat duvarına çarparak durabildi. Bariyerleri yerinden söken cipin içinde bulunan sürücü​ ve eşi hafif yaralandı. 

Kazada yaralanan sürücü köpeğini bir an olsun bırakmadı - 1. Resim

KÖPEĞİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI 

 Sürücünün, köpeğini bir an olsun kucağından bırakmadığı görüldü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araç ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Kazada yaralanan sürücü köpeğini bir an olsun bırakmadı - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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