Kazada yaralanan sürücü köpeğini bir an olsun bırakmadı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

29 Aralık 2024 15:40 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 15:50

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bariyerlere çarpan cip metrelerce sürüklendi. Yaralanan sürücünün köpeğini bir an olsun kucağından bırakmaması sosyal medyada gündem oldu.