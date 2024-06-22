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Kazadan dakikalar önce hayat kurtaran uyarı!

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Haziran 2024 11:35 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 11:54

Kütahya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 5 yolcu taburcu edildi. Kaza yapan otobüsteki 23 yolcuya, olaydan yaklaşık 1 saat önce Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince emniyet kemeri taktırıldığı öğrenildi.

Bursa'dan Antalya'ya giden R.T. yönetimindeki yolcu otobüsü, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazadan dakikalar önce hayat kurtaran uyarı! - 1. Resim

Yaralanan 5 yolcu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazadan dakikalar önce hayat kurtaran uyarı! - 2. Resim

ŞANS ESERİ CAN KAYBI YAŞANMADI 

Sürücü R.T, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Kaza yapan otobüsteki 23 yolcuya, olaydan yaklaşık 1 saat önce Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince emniyet kemeri taktırıldığı öğrenildi.

Kaza sırasında yolcuların tamamının emniyet kemerinin takılı olduğu, bu sayede ciddi yaralanma ve can kaybının meydana gelmediği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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