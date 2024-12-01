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Kazanın böylesi! Fren yerine gaza bastı, bahçe duvarında asılı kaldı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Aralık 2024 02:17 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 02:26

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün park ederken fren yerine gaza bastığı otomobil, kaldırım kenarında bulunan beton korkuluklara çarpıp bahçe duvarında asılı kaldı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Antalya’nın Gazipaşa​ ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi​ Hastane Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilini park etmek için apartmanın önüne yanaşan Aysema D. fren yerine gaza basınca araç kontrolden çıktı. Bina önündeki beton korkuluklara çarparak yıkan otomobil, bahçe duvarında asılı kaldı.

Kazanın böylesi! Fren yerine gaza bastı, bahçe duvarında asılı kaldı - 1. Resim

Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber veren apartman sakinleri, otomobilin yanına inip, sürücüyü araçtan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın böylesi! Fren yerine gaza bastı, bahçe duvarında asılı kaldı - 2. Resim

Kazanın yaşandığı apartman sakinlerinden Rıza Ergin, “Bir ses oldu, balkondan bir baktım araba aşağı inmiş. Biz aşağı indik, çocuğu çıkardılar. Çocukta bir şey yok” dedi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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